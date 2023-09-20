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Эрик тен Хан: мы не чувствуем, что «Манчестер Юнайтед» нужна перезагрузка

Посмотрим, на что способны «дьяволы» в ЛЧ.
20 сентября 2023 18:52
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о форме своей команды в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы не чувствуем, что нам нужна перезагрузка. Мы в рабочем процессе. В некоторых матчах мы играли очень хорошо, в некоторых - ниже своего уровня. Где нам нужно прибавить, так это в стабильности. Мы должны лучше играть на протяжении всего матча», - цитирует тен Хага пресс-служба УЕФА.

Матч «Бавария» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 20 сентября, на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Начало – в 22:00 мск.

Добавим, что в АПЛ за пять туров «красные дьяволы» набрали лишь 6 очков.

источник: UEFA (УЕФА)
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