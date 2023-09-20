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Денис Глушаков перешёл в «Спартак» из Костромы

С июля текущего года российский футболист находился в статусе свободного агента.
20 сентября 2023 18:56
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков заключил соглашение с костромским «Спартаком». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сроки и условия контракта сторон в данный момент не разглашаются.

«Сегодня в офисе ФК «Спартак» подписал контракт полузащитник Денис Борисович Глушаков. Денис всегда говорил, что вернётся в «Спартак», и он это сделал, но с новой футбольной миссией! Попав в вихрь проигрышей, Клуб вышел на поиски опытного игрока, который смог бы помочь в достижении наших, теперь общих, целей», — написано в заявлении костромской команды.

В июле 2023 года Глушаков покинул «Пари НН» в связи с истечением контракта с клубом. Всего за нижегородскую команду 36-летний хавбек сыграл девять матчей и отметился одним забитым мячом. Его рыночная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

источник: «Советский спорт»
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