«Зениту» невыгодно усиливать конкурентов». Биджиев – о переходе Бакаева в чемпионат ОАЭ

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев высказался об уходе полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева. Хавбек перешёл на правах аренды в «Аль-Вахду» из чемпионата ОАЭ.

«Очень неожиданно, по-моему, это первый российский игрок в Эмиратах. К сожалению, Бакаеву не удалось закрепиться в основном составе «Зенита». Наверняка были клубы РПЛ, желающие его заполучить, но питерцам невыгодно усиливать конкурентов.

Думаю, в ОАЭ неплохой чемпионат. Всё-таки сборная достаточно успешно выступает в Кубке Азии, ну и клубы там достаточно богатые, которые могут позволить себе привлекать именитых футболистов», - цитирует Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Бакаев провёл восемь матчей (264 минуты) и отдал одну результативную передачу в футболке «Зенита».