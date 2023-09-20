Иван Обляков: прикладываю все силы, чтобы быть лидером ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своей физической форме после победы над «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Армейцы оказались сильнее в серии пенальти – 1:1, пен. 4:2, Обляков отличился в основное время.

«Наверное, ещё не до конца набрал кондиции, но близок. Надеюсь, в следующих матчах буду играть ещё лучше.

Могу ли стать лидером ЦСКА? Наверное. Хочется быть лидером, и я прикладываю для этого все силы», - приводит слова Облякова «Спорт-Экспресс».

Красно-синие набрали 7 очков и возглавили группу А. «Сочи» (5) располагается на третьей строчке.