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Иван Обляков: прикладываю все силы, чтобы быть лидером ЦСКА

Хавбек очень старается.
20 сентября 2023 19:26
автор: Тимур Пацюк

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своей физической форме после победы над «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Армейцы оказались сильнее в серии пенальти – 1:1, пен. 4:2, Обляков отличился в основное время.

«Наверное, ещё не до конца набрал кондиции, но близок. Надеюсь, в следующих матчах буду играть ещё лучше.

Могу ли стать лидером ЦСКА? Наверное. Хочется быть лидером, и я прикладываю для этого все силы», - приводит слова Облякова «Спорт-Экспресс».

Красно-синие набрали 7 очков и возглавили группу А. «Сочи» (5) располагается на третьей строчке.

источник: «Спорт-Экспресс»
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