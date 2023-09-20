«Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России

Футболисты «Ростова» на выезде оказались сильнее «Рубина» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Два сыгранных тайма завершились при счёте 1:1.
За гостей на 27-й минуте гол забил защитник Герман Игнатов. Хозяева поля ответили забитым мячом Марата Апшацева на 49-й минуте.
Победу в серии пенальти одержали подопечные Валерия Карпина.
Таким образом, «Ростов» набирает восемь очков и поднимается на первое место в турнирной таблице группы В. «Рубин» находится на четвёртой позиции с четырьмя баллами.
Кубок России.
Путь РПЛ.
Группа В.
4-й тур.
«Рубин» – «Ростов» – 1:1 (0:1)
Голы: Апшацев, 49 – Игнатов, 27.
Серия пенальти: 2:4.
источник: «Советский спорт»