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«Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России

В основное время встречи команды обменялись голами.
«Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России
20 сентября 2023 19:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Футболисты «Ростова» на выезде оказались сильнее «Рубина» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Два сыгранных тайма завершились при счёте 1:1.

За гостей на 27-й минуте гол забил защитник Герман Игнатов. Хозяева поля ответили забитым мячом Марата Апшацева на 49-й минуте.

Победу в серии пенальти одержали подопечные Валерия Карпина.

Таким образом, «Ростов» набирает восемь очков и поднимается на первое место в турнирной таблице группы В. «Рубин» находится на четвёртой позиции с четырьмя баллами.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа В.

4-й тур.

«Рубин» – «Ростов» – 1:1 (0:1)

Голы: Апшацев, 49 – Игнатов, 27.

Серия пенальти: 2:4.

источник: «Советский спорт»
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