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Гарри Кейн: у «Манчестер Юнайтед» сейчас трудный период, но это делает команду ещё более опасной

Клубам предстоит очная встреча в Лиге чемпионов.
20 сентября 2023 19:32

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«У «МЮ» сейчас трудный период, но это делает команду ещё более опасной, потому что она желает реабилитироваться за неудачи. Мы играем дома и хотим контролировать ход матча, но нам нужно опасаться их угроз. Я не думаю о форме - все матчи разные. Команды, которые переживают трудные времена, могут быть опасны, но мы в любом случае должны играть первым номером», - приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Матч «Бавария» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 20 сентября, на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Начало – в 22:00 мск.

Добавим, что в АПЛ за пять туров «красные дьяволы» набрали лишь 6 очков.

источник: UEFA (УЕФА)
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