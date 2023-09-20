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Стало известно о сроках контракта Глушакова с костромским «Спартаком»

36-летний футболист стал игроком клуба Второй лиги сегодня, 20 сентября.
20 сентября 2023 19:41
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» из Костромы заключил соглашение с полузащитником Денисом Глушаковым на два месяца. Об этом сообщила заместитель генерального директора по медиа и PR клуба Елена Трошкина.

О сделке было объявлено в среду, 20 сентября. Хавбек присоединился к костромской команде на правах свободного агента.

«Контракт с Денисом Глушаковым подписан на два месяца. До конца первого этапа Второй лиги А», — приводит слова Трошкиной «Матч ТВ».

В июле 2023 года Глушаков покинул «Пари НН» в связи с истечением контракта с клубом. Всего за нижегородскую команду игрок сыграл девять матчей и отметился одним забитым мячом. Его рыночная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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