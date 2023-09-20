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«Мы заслужили быть здесь». Микель Артета – о возвращении «Арсенала» в Лигу чемпионов

«Канониров» не было в ЛЧ с 2017 года.
20 сентября 2023 19:42
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возвращении команды в Лигу чемпионов. В последний раз «канониры» выступали в ЛЧ в сезоне-2016/2017.

«Каждый раз, когда я смотрел Лигу чемпионов, а нас там не было, у меня было чувство: «Этот клуб должен играть в ЛЧ». Это был длительный процесс, но мы здесь, и сейчас мы должны извлечь максимум пользы. Думаю, что мы это сделали, мы стали лучше, как команда, усилили состав и заслужили быть в этом турнире», - приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 20 сентября, «канониры» сыграют на «Эмирейтс - Эшбертон Гроув» с ПСВ в 1-м туре группового этапа ЛЧ. Стартовый свисток Феликса Цвайера прозвучит в 22:00 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
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