Вратарь ЦСКА Тороп назвал Акинфеева легендой и кумиром детства

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о 37-летнем голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

20 сентября ЦСКА на своем поле обыграл «Сочи» в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, 4:2 в серии пенальти).

19-летний Тороп вышел в стартовом составе москвичей и провёл на поле весь матч.

«Он очень сильно влияет на игру, но есть субординация. Главный тренер важнее, но на поле Игорь Владимирович управляет игрой. Я хочу просто учиться у легенды, у кумира детства», – приводит слова Торопа «РИА Новости».

Тороп является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл в составе клуба шесть матчей и пропустил семь мячей.