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Вратарь ЦСКА Тороп назвал Акинфеева легендой и кумиром детства

Молодой голкипер высказался о ветеране команды.
20 сентября 2023 19:43
автор: Денис Владимиров

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о 37-летнем голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

20 сентября ЦСКА на своем поле обыграл «Сочи» в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, 4:2 в серии пенальти).

19-летний Тороп вышел в стартовом составе москвичей и провёл на поле весь матч.

«Он очень сильно влияет на игру, но есть субординация. Главный тренер важнее, но на поле Игорь Владимирович управляет игрой. Я хочу просто учиться у легенды, у кумира детства», – приводит слова Торопа «РИА Новости».

Тороп является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл в составе клуба шесть матчей и пропустил семь мячей.

источник: «РИА Новости»
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Защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
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