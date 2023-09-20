Александр Гришин: сегодня роль Акинфеева исполнил Тороп

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился впечталениями от матча армейцев и «Сочи» в четвертом туре групповой стадии Пути РПЛ Кубка России (1:1, пенальти — 4:2).

«Армейцы — молодцы, отыгрались в конце матча, могли даже вырвать победу в основное время. При этом и «Сочи» мог увести три очка, но Тороп спас. Закономерная ничья. А то, что Тороп выручил в серии пенальти — это нас Игорь Акинфеев приучил, что он выигрывает серии. Сегодня его роль исполнил Тороп. Владислав выдал отличный матч, ногами хорошо сыграл, команду выручал. Он прибавляет и в матчах, и на тренировках», — приводит слова Гришина «СЭ».

19-летний Тороп вышел в стартовом составе москвичей и провёл на поле весь матч.

Тороп является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл в составе клуба шесть матчей и пропустил семь мячей.