Александр Точилин: мне бы хотелось, чтобы Мелкадзе стал лидером «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на вопросы о лидере команды. Ранее форвард «барсов» Георгий Мелкадзе заявил, что в коллективе нет лидера.

«Мне бы хотелось, чтобы как раз Мелкадзе и стал лидером. Если он считает, что лидера нет, значит, он должен взять на себя его функции.

Вообще каждый футболист должен являться лидером. Нобоа, к примеру, ведущий игрок на поле, но и за полем кто-то должен взять на себя эту роль», - цитирует Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Мелкадзе – обладатель Кубка России (2017/2018), серебряный призёр РПЛ (2021/2022). В 45 матчах за «Сочи» он забил 7 голов и отдал четыре результативные передачи.