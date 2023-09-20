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В ЦСКА сообщили, что находятся в контакте с «Крыльями Советов» по ситуации с травмой Ушакова

Футболист получил черепно-мозговую травму.
20 сентября 2023 20:07
автор: Денис Владимиров

В московском ЦСКА ответили на вопрос о состоянии полузащитника Егора Ушакова, выступающего на правах аренды за самарские «Крылья Советов».

19 сентября 20-летний футболист получил черепно-мозговую травму в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:1).

«Мы на связи с «Крыльями Советов». Егор остался в Калининграде, через несколько дней вернётся в Самару. Действия стандартные – выполнили обследование, всё исключили, оставили там. Через день-два-три вернётся назад. Всё стабильно», – приводит слова главного врача ЦСКА Эдуарда Безуглова «РИА Новости».

Ушаков перешёл в «Крылья Советов» в летнее трансферное окно. В составе самарцев он провёл два матча.

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