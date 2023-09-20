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Тороп рассказал, что расстроился переходу Марио Фернандеса в «Зенит»

Защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
20 сентября 2023 20:19
автор: Денис Владимиров

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал переход бывшего защитника армейцев Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

«Честно, внутри, наверное, расстроился, что так произошло. Не буду ничего говорить про это, мы многое не знаем. С детства следил за ним, люблю Марио, но пусть играет в «Зените», – приводит слова Торопа «РИА Новости».

Фернандес перешёл в «Зенит» летом 2023 года. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления ещё на год.

С 2012 по 2022 год Фернандес играл за московский ЦСКА. В составе армейцев 32-летний футболист трижды становился чемпионом России и один раз выигрывал национальный кубок.

источник: «РИА Новости»
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