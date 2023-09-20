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Денис Глушаков объяснил, почему перешёл в «Спартак» из Костромы

Игрок продолжит карьеру в составе этого клуба.
20 сентября 2023 20:30
автор: Александр Кожевников

Экс-хавбек сборной России и «Пари НН» Денис Глушаков объяснил, почему принял решение присоединиться к костромскому «Спартаку».

«Ребята попросили меня помочь решить задачу, у них хороший коллектив, есть понимание, куда будет двигаться проект, поэтому я согласился.

Для меня это удобно. У команды хорошие условия для тренировок и руководство, которое уделяет внимания мелочам. «Спартак» ездит на матчи в Кострому, а потом возвращается в Подмосковье и тренируется тут до следующей игры. Базируемся недалеко от места, где тренировались с «Броуками», а совсем скоро у команды появится свое поле», - приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Глушаков в составе «Пари НН» принял участие в девяти матчах и отметился одним забитым мячом. Ранее в карьере он выступал за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 400 тысяч евро. В составе сборной России на его счету 57 игр и пять голов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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