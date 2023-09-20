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Защитник «Пари НН» Тихий: в моменте с Александровым Чернов показал что-то из бокса или ММА

Нижегородцы считают, что судьи провалили матч со «Спартаком».
20 сентября 2023 20:33
автор: Денис Владимиров

Защитник нижегородского «Пари НН» Дмитрий Тихий прокомментировал эпизод с участием футболиста нижегородцев Виктора Александрова и игрока московского «Спартака» Никиты Чернова в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась 19 сентября и завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. В одном из эпизодов матча Чернов попал по лицу Александрову, однако арбитры оставили этом момент без внимания. Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал движение защитника «Спартака» «апперкотом» и заявил, что нижегородцы будут обращаться в ЭСК РФС.

«Ребята мне показали момент с Витей Александровым, там просто что-то из бокса или ММА. Что это такое? Если честно, в моем понимании это красная карточка и пенальти. Судьи расценили это как случайность, как я понял. Но как это может быть случайностью? Для меня это полное непонимание», – приводит слова Тихого «РБ Спорт».

После четырёх туров в текущем сезоне Кубка России «Пари НН» занимает четвёртое место в таблице с двумя очками.

источник: «РБ-Спорт»
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