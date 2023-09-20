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Бывший игрок «Зенита» назвал Изидора питерским джокером

Алексей Гасилин также отметил, что ждёт момента, когда питерский новобранец займёт ключевое место в атаке.
Бывший игрок «Зенита» назвал Изидора питерским джокером
20 сентября 2023 20:41
автор: Элина Бурина
автор фото: ФК «Зенит»

Сейчас у Изидора идёт период адаптации к новому коллективу и партнёрам, заявил бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин корреспонденту «Советского спорта» в разговоре о новичке питерцев.

«Изидор - игрок хорошего уровня, неплохо играл в «Локомотиве», да, была травма, чаще выходил в качестве джокера, но всё равно забивал. В дебютной игре за «Зенит» в чемпионате он смог отличиться. Думаю, сейчас у него идёт период адаптации к новому коллективу и партнёрам. То, что у него есть уровень мастерства, это несомненно. Думаю, через пару-тройку игр Изидор будет одной из ключевых фигур в атаке Питера», - заявил Гасилин.

Ранее Гасилин оценил прошедший матч «Зенита» против «Ахмата», который завершился в серии пенальти со счётом 4:2 в пользу Питера.

источник: «Советский спорт»
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