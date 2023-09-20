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Мирослав Ромащенко: доволен качеством игры «Ахмата» в матче с «Зенитом»

Грозненцы уступили петербуржцам только в серии пенальти.
20 сентября 2023 20:45
автор: Денис Владимиров

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение в домашнем матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (3:3, пенальти 2:4).

«Хорошая игра команды. Мы отталкивались от собственных идей, которые пытались сегодня навязать сопернику. Местами нам это удавалось. Я доволен качеством игры. Результатом, если не брать пенальти, тоже», – приводит слова Ромащенко пресс-служба «Ахмата».

Грозненский клуб после четырёх матчей занимает третье место в группе С, набрав четыре очка. «Зенит» с восемью баллами находится на второй строчке.

В следующем туре «Ахмат» 4 октября сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов», «Зенит» днём ранее примет калининградскую «Балтику».

источник: ФК «Ахмат»
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