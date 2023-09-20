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Иван Сергеев: «Зенит» плохо вошёл в игру с «Ахматом»

Петербуржцы пропустили дважды в начале матча.
20 сентября 2023 21:16
автор: Денис Владимиров

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с грозненским «Ахматом».

Встреча состоялась 20 сентября на домашней арене чеченского клуба и завершилась победой гостей в серии пенальти (3:3, пен. – 4:2). Сергеев стал автором двух голов.

«Почему пропустили первые два гола? Плохо вошли в игру. Плюс где-то не повезло, где-то соперник воспользовался нашими ошибками. Хорошо, что переломили ход встречи и вышли вперёд до перерыва. Думаю, игра получилась такой, какой получилась», – цитирует Сергеева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал восемь очков и сохранил второе место в турнирной таблице группы С. «Ахмат» с четырьмя баллами находится на третьей строчке.

источник: ФК «Зенит»
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