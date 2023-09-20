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«Галатасарай» ушёл от поражения в матче с «Копенгагеном», отыгравшись со счёта 0:2

Датский клуб не дотерпел несколько минут.
20 сентября 2023 21:43
автор: Денис Владимиров

Датский «Копенгаген» и турецкий «Галатасарай» сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол был забит на 35-й минуте матча. Точным ударом отметился норвежский нападающий «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси. Ассистентом выступил полузащитник Лукас Лерагер.

На 58-й минуте португальский форвард Диого Гонсалвеш увеличил преимущество гостей. Результативную передачу записал на свой счёт норвежский защитник Биргер Мелинг.

Турецкий клуб ушёл от поражения в конце встречи. На 86-й минуте забил французский защитник хозяев Саша Буй, а спустя ещё две минуты бразильский нападающий Тете принёс «Галатасараю» ничью.

С 73-й минуты «Копенгаген» играл в меньшинстве после удаления Элиаса Йелерта.

источник: «Советский спорт»
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