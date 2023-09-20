Мурад Мусаев: в 2019 году для «Краснодара» был доступен Люк де Йонг, он готов был ехать в Россию

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал, что в 2019 году возглавляемый им «Краснодар» мог подписать нидерландского форварда ПСВ Люка де Йонга.

«В 2019 году для нас был доступен Люк де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии. Он готов был ехать в Россию, но мы сильно сомневались в этом трансфере. Мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды», — сказал Мусаев в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В 2019 году Де Йонг перешёл из ПСВ в испанскую «Севилью». Сезон-2021/22 футболист провёл на правах аренды в «Барселоне», а летом 2022 года вернулся в клуб из Эйндховена.