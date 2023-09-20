ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мурад Мусаев: в 2019 году для «Краснодара» был доступен Люк де Йонг, он готов был ехать в Россию

В российском клубе не решились приобрести экс-игрока «Барселоны».
20 сентября 2023 22:39
автор: Денис Владимиров

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал, что в 2019 году возглавляемый им «Краснодар» мог подписать нидерландского форварда ПСВ Люка де Йонга.

«В 2019 году для нас был доступен Люк де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии. Он готов был ехать в Россию, но мы сильно сомневались в этом трансфере. Мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды», — сказал Мусаев в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В 2019 году Де Йонг перешёл из ПСВ в испанскую «Севилью». Сезон-2021/22 футболист провёл на правах аренды в «Барселоне», а летом 2022 года вернулся в клуб из Эйндховена.

источник: «Советский спорт»
Полузащитник «Штурма» Серрано пропустит матч Лиги Европы из-за проглоченной пчелы
Футболист не поможет команде в игре со «Спортингом».
20.09.2023 23:26
Футбол
автор: Денис Владимиров
Карпин сообщил, что с потерявшим сознание в матче с «Рубином» Мелёхиным все нормально
Футболист получил удар по голове.
20.09.2023 22:50
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Галатасарай» ушёл от поражения в матче с «Копенгагеном», отыгравшись со счёта 0:2
Датский клуб не дотерпел несколько минут.
20.09.2023 21:43
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Реал» на последних минутах вырвал победу у «Униона» в Лиге чемпионов
«Реал» на последних минутах вырвал победу у «Униона» в Лиге чемпионов
Встреча завершилась минимальной победой мадридцев.
20.09.2023 21:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
Иван Сергеев: «Зенит» плохо вошёл в игру с «Ахматом»
Петербуржцы пропустили дважды в начале матча.
20.09.2023 21:16
Футбол
автор: Денис Владимиров
Гасилин оценил снижение интереса клубов РПЛ к Кубку России
Бывший игрок «Зенита» заверил, что кубковые матчи стали интереснее и серьёзнее.
20.09.2023 21:06
Футбол
автор: Элина Бурина
Мирослав Ромащенко: доволен качеством игры «Ахмата» в матче с «Зенитом»
Грозненцы уступили петербуржцам только в серии пенальти.
20.09.2023 20:45
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.