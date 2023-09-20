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Карпин сообщил, что с потерявшим сознание в матче с «Рубином» Мелёхиным все нормально

Футболист получил удар по голове.
20 сентября 2023 22:50
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника команды Виктора Мелёхина, который потерял сознание в столкновении с нападающим казанского «Рубина» Мирлиндом Даку в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась победой ростовчан в серии пенальти (1:1, пен. – 4:2). Инцидент с Мелёхиным случился в конце второго тайма.

«Насколько критично – не знаю, но там была потеря сознания. Удар в висок случился в какой-то момент. Сейчас нормально, разговаривает. Будем следить за ним», – сказал Карпин на видео, опубликованном в Telegram-канале «Ростова».

«Ростов» после победы над «Рубином» вышел на первое место в турнирной таблице группы B. В активе клуба восемь очков. В следующем туре команда Карпина 3 октября сыграет в гостях с московским «Локомотивом».

источник: ФК «Ростов»
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