Полузащитник «Штурма» Серрано пропустит матч Лиги Европы из-за проглоченной пчелы

Испанский полузащитник австрийского «Штурма» Хави Серрано не сможет сыграть в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с португальским «Спортингом».

Как сообщает Kleine Zeitung, 20-летний футболист пропустит встречу из-за проглоченной во время тренировки пчелы.

Отмечается, что игроку была немедленно оказана медицинская помощь, на горло испанца был наложен лёд для снятия отека. Серрано был госпитализирован, его участие в матче со «Спортингом» исключено.

Матч «Штурм» – «Спортинг» состоится 21 сентября в Граце (Австрия).