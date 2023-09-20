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Полузащитник «Штурма» Серрано пропустит матч Лиги Европы из-за проглоченной пчелы

Футболист не поможет команде в игре со «Спортингом».
20 сентября 2023 23:26
автор: Денис Владимиров

Испанский полузащитник австрийского «Штурма» Хави Серрано не сможет сыграть в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с португальским «Спортингом».

Как сообщает Kleine Zeitung, 20-летний футболист пропустит встречу из-за проглоченной во время тренировки пчелы.

Отмечается, что игроку была немедленно оказана медицинская помощь, на горло испанца был наложен лёд для снятия отека. Серрано был госпитализирован, его участие в матче со «Спортингом» исключено.

Матч «Штурм» – «Спортинг» состоится 21 сентября в Граце (Австрия).

источник: «Советский спорт»
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