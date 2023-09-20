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«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов

Мюнхенцы подарили своим болельщикам валидольную концовку.
20 сентября 2023 23:57
автор: Александр Шульгин

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла «Манчестер Юнайтед».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Лерой Сане, Серж Гнабри и Гари Кейн, реализовавший пенальти.

Гости ответили точными ударами Расмуса Хёйлунна и дважды Каземиро.

Ранее в другом матче группы А турецкий «Галатасарай» и датский «Копенгаген» сыграли вничью (2:2).

Во втором туре «Бавария» отправится в гости к датчанам, а английский клуб дома сразится с турками.

Лига чемпионов
Групповой этап, 1-й тур
«Бавария» (Мюнхен, Германия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 4:3 (2:0)
Голы: Сане, 28; Гнабри, 32; Кейн, 53 (с пенальти); Тель, 90 - Хёйлунн, 49; Каземиро, 88; 90.

источник: «Советский спорт»
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