«Наполи» с Кварацхелией обыграл «Брагу» в матче первого тура Лиги чемпионов

Итальянский «Наполи» обыграл португальскую «Брагу» в выездном матче первого тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В конце первого тайма защитник Джованни Ди Лоренцо вывел неаполитанцев вперёд. Ассистентом выступил нигерийский нападающий Виктор Осимхен.

На 84-й минуте португальский форвард Брума сравнял счёт после передачи уругвайского хавбека Родриго Залазара.

Гости добыли победу на 88-й минуте, после того как малийский защитник «Браги» Сику Ниакате отправил мяч в свои ворота.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе и был заменён на 66-й минуте.