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«Наполи» с Кварацхелией обыграл «Брагу» в матче первого тура Лиги чемпионов

Чемпион Италии успешно стартовал в ЛЧ.
«Наполи» с Кварацхелией обыграл «Брагу» в матче первого тура Лиги чемпионов
21 сентября 2023 00:00
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Итальянский «Наполи» обыграл португальскую «Брагу» в выездном матче первого тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В конце первого тайма защитник Джованни Ди Лоренцо вывел неаполитанцев вперёд. Ассистентом выступил нигерийский нападающий Виктор Осимхен.

На 84-й минуте португальский форвард Брума сравнял счёт после передачи уругвайского хавбека Родриго Залазара.

Гости добыли победу на 88-й минуте, после того как малийский защитник «Браги» Сику Ниакате отправил мяч в свои ворота.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе и был заменён на 66-й минуте.

источник: «Советский спорт»
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