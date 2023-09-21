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«Интер Майами» одержал разгромную победу над «Торонто» в матче МЛС

Месси и Альбу заменили в первом тайме.
«Интер Майами» одержал разгромную победу над «Торонто» в матче МЛС
21 сентября 2023 08:06
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата МЛС, в котором «Интер Майами» сыграл на своем поле против «Торонто».

Отметим, что игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Авторами забитых голов в составе победителей стали Факундо Фариас, Роберт Тэйлор (дубль) и Бенджамин Кремаски.

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси появился на поле в старте, но уже на 37-й минуте был заменен. Также в первой половине встречи с поля ушёл Жорди Альба.

В следующем туре «Интер Майами» предстоит сыграть против «Орландо Сити».

источник: «Советский спорт»
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