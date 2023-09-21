Лионель Месси оскорблял португальца Витинью на тренировке «ПСЖ»

Сегодня, 21 сентября, французское издание L'Equipe сообщило о том, что экс-форвард «ПСЖ» Лионель Месси в начале года оскорблял португальского полузащитника Витинью на тренировке парижан.

Отмечается, что 23-летний футболист был готов уйти из клуба после такого инцидента. На одной из тренировок Месси сказал Витинью: «Ты не только слабый, но и делаешь мне больно».

Теперь данный конфликт остаётся в прошлом, так как летом 2023 года аргентинец перешёл в «Интер Майами». Полузащитник Витинью остался в «ПСЖ».

В текущем сезоне Месси провёл за американский клуб 12 встреч, в которых забил 11 голов.