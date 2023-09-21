ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Лионель Месси оскорблял португальца Витинью на тренировке «ПСЖ»

«Ты не только слабый, но и делаешь мне больно».
21 сентября 2023 08:18
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 21 сентября, французское издание L'Equipe сообщило о том, что экс-форвард «ПСЖ» Лионель Месси в начале года оскорблял португальского полузащитника Витинью на тренировке парижан.

Отмечается, что 23-летний футболист был готов уйти из клуба после такого инцидента. На одной из тренировок Месси сказал Витинью: «Ты не только слабый, но и делаешь мне больно».

Теперь данный конфликт остаётся в прошлом, так как летом 2023 года аргентинец перешёл в «Интер Майами». Полузащитник Витинью остался в «ПСЖ».

В текущем сезоне Месси провёл за американский клуб 12 встреч, в которых забил 11 голов.

источник: L'Equipe
Гендиректор «Шахтёра» Палкин считает, что ФИФА разрушила украинский футбол
Команда играет в Лиге чемпионов УЕФА.
21.09.2023 08:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Владимир Быстров: Захарян, а кто это? Провел удачный сезон, а потом случайно уехал в Испанию
Футболист пока не отметился результативными действиями в составе нового клуба.
21.09.2023 08:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Интер Майами» одержал разгромную победу над «Торонто» в матче МЛС
«Интер Майами» одержал разгромную победу над «Торонто» в матче МЛС
Месси и Альбу заменили в первом тайме.
21.09.2023 08:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Наполи» с Кварацхелией обыграл «Брагу» в матче 1-го тура Лиги чемпионов
«Наполи» с Кварацхелией обыграл «Брагу» в матче 1-го тура Лиги чемпионов
Чемпион Италии успешно стартовал в ЛЧ.
21.09.2023 00:00
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Матч состоялся в Португалии.
20.09.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов
Мюнхенцы подарили своим болельщикам валидольную концовку.
20.09.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Севилья» и «Ланс» не выявили победителя в матче группового этапа Лиги чемпионов
Команды поделили очки в Испании.
20.09.2023 23:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.