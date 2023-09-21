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Гендиректор «Шахтёра» Палкин считает, что ФИФА разрушила украинский футбол

Команда играет в Лиге чемпионов УЕФА.
21 сентября 2023 08:31
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подверг критике Международную федерацию футбола.

Отметим, что ранее ФИФА продлила правило, согласно которому легионеры могут приостанавливать действующие соглашения с клубами из России и Украины.

«ФИФА рaзрушила украинский футбол, рaзрушила нашу основу и нашу кoнкурентоспособность. Иностранныe звёзды могли просто уйти от нaс, и все доходы исчeзли», — приводит Bild слова Палкина.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов »Шахтёр» потерпел поражение от «Порту» со счетом 1:3.

источник: Bild
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