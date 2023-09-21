Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подверг критике Международную федерацию футбола.
Отметим, что ранее ФИФА продлила правило, согласно которому легионеры могут приостанавливать действующие соглашения с клубами из России и Украины.
«ФИФА рaзрушила украинский футбол, рaзрушила нашу основу и нашу кoнкурентоспособность. Иностранныe звёзды могли просто уйти от нaс, и все доходы исчeзли», — приводит Bild слова Палкина.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов »Шахтёр» потерпел поражение от «Порту» со счетом 1:3.
источник: Bild