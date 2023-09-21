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Главный тренер «Интер Майами» назвал причину замены Месси в первом тайме

Аргентинец точно пропустит следующий матч.
21 сентября 2023 08:50
автор: Виталий Овсянников

Аргентинский специалист Херардо Мартино, возглавляющий «Интер Майами», рассказал о причине ранней замены Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС против «Торонто» (4:0).

Форвард был покинул поле уже на 37-й минуте. За две минуты до этого был заменен Жорди Альба.

«Лионель Месси и Жорди Альба посчитали, что готовы играть сегодня, но усталость взяла верх и они почувствовали дискомфорт. Мы не думаем, что там что-то серьезное с точки зрения травмы. У Альбы и Месси нет шансов сыграть следующий матч против «Орландо» (25 сентября). Что касается финала (Кубок США, 28 сентября), то я не знаю, сыграет ли он», — цитирует Мартино FCB Albiceleste.

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