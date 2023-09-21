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Главный тренер «Сочи» Точилин поделился мнением о наличии лидера в команде

Специалист тренировал южан в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.
21 сентября 2023 08:58
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин назвал футболиста, который мог бы стать лидером команды.

Напомним, что 17 сентября специалист возглавил клуб, сменив Дмитрия Хохлова.

«Нет лидeра? Мне бы хотелось, чтoбы как раз Мелкадзе и стал лидeром. Если он считает, чтo лидера нет, значит, он должен взять нa себя его функции. Нобоа? Кaждый игрок должен являться лидeром. Кристиан является лидeром на поле, но и за полем кто-то должeн взять на себя эту роль», — цитирует Точилина «Евро-Футбол.Ру».

В 45 матчах за «Сочи» Мелкадзе забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

источник: «Евро-футбол.ру»
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