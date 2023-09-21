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«Манчестер Юнайтед» показал худший старт сезона за последние 37 лет

«Красные дьяволы» потерпели четыре поражения в шести матчах.
21 сентября 2023 09:02
автор: Виталий Овсянников

Поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии» (3:4) в групповом турнире Лиги чемпионов стало для английской команды уже четвертым в шести стартовых матчах сезона-2023/24.

Таким образом, «красные дьяволы» показали худший старт за последние 37 лет.

В последний раз манкунианцы проигрывали четыре раза в шести первых матчах в сезоне-1986/87. Отметим, что на тот момент «МЮ» руководил Рон Актинсон, который был уволен в ноябре 1986 года. На его место пришёл Алекс Фергюсон, который в будущем станет легендой клуба.

источник: «Советский спорт»
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