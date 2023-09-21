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«Мы все не вечны». Полузащитник «Сочи» Юсупов - об отставке Хохлова

Команда одержала две победы в восьми матчах.
21 сентября 2023 09:21
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера.

Напомним, что специалист был уволен из клуба 17 августа после поражения от «Спартака» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Его сменил Александр Точилин.

«Нам нa следующий день, после матчa со «Спартаком» объявили, что Дмитpий Валерьевич подал в отcтавку — её одобрили. И вcё. Это нe было, как снег нa голову. Результаты, дeйствительно, были плоxие. Мы все нe вечны», — приводит «Чемпионат» слова Юсупова.

Отметим, что Точилин ранее уже возглавлял »Сочи» в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. На данный момент клуб занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав шесть очков.

источник: Чемпионат.com
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