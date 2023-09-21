Гол вратаря «Лацио» Проведеля претендует на звание лучшего в 1-м туре Лиги чемпионов

Забитый мяч вратаря «Лацио» Ивана Проведеля в ворота «Атлетико» претендует на звание лучшего гола в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что голкипер отличился в компенсированное ко второму тайму времени и принёс итальянскому клубу ничью (1:1).

Также на звание лучшего гола претендуют забитые мячи Жоау Феликса («Барселона»), Анжело Фюльжини («Ланс») и Тете («Галатасарай»).

Отметим, что «Лацио» и «Атлетико» в группе Е. В другом матче квартета «Фейеноорд» обыграл «Селтик».