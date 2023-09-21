«Я отказался от значительной суммы ради смены клуба». Феликс — о переходе в «Барселону»

Португальский нападающий «Барселоны» Жоау Феликс прокомментировал слухи о том, что после перехода в каталонский клуб, он стал зарабатывать гораздо меньше.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сине-гранатовые заплатят 23-летнего футболисту примерно 400 тысяч евро за сезон. При этом, во втором круге сезона-2022/23 Феликс получал 290 тысяч евро в неделю, выступая за «Челси».

«Я действительно отказался от значительной суммы, но мне нужно было сменить клуб», – цитирует Феликса Sport.es.