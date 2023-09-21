Объявлены претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Сегодня, 21 сентября, официальный сайт УЕФА сообщил список претендентов на приз лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.

В их число вошли Джуд Беллингем («Реал»), Жоау Феликс («Барселона»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Вендерсон Галено («Порту»).

Английский хавбек «сливочных» стал автором победного гола в ворота «Униона» (1:0). Португальский форвард сине-гранатовых забил два мяча и оформил ассист в матче своей команды с «Антверпеном» (5:0).

На счету Эдегора гол и передача во встрече с ПСВ (4:0). Галено оформил два забитых мяча и ассист в игре против «Шахтёра» (3:1).