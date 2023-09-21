ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Оренбурга» Адамов рассказал, в какие клубы РПЛ его не отпустил «Зенит»

Соглашение футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца сезона-2025/26.
21 сентября 2023 10:02
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, почему был арендован «Оренбургом».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга отдал 23-летнего футболиста другой команде РПЛ до конца сезона.

«Почему я перешёл в «Оренбург», а не в «Локо», «Краснодара», «Рубин» или «Ахмат»? Изначально я сомневался из-за искусственного поля на «Газовике» и плохой погоды. От «Локомотива» и «Краснодара» действительно был интерес, но «Зенит» готов был отдать меня только в «Оренбург», — цитирует Адамова Sport24.

В текущем сезоне Арсен провёл шесть матчей, но не смог отметиться результативными действиями.

источник: Sport24.ru
Голкипер «Лацио» Проведель не планирует получать российский паспорт
Дед футболиста дружил с Львом Яшиным.
21.09.2023 10:24
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Объявлены претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
В числе номинантов Беллингем, Феликс, Галено и Эдегор.
21.09.2023 09:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В костромском «Спартаке» рассказали о деталях подписания Глушакова
Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 400 тысяч евро.
21.09.2023 09:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Я отказался от значительной суммы ради смены клуба». Феликс — о переходе в «Барселону»
Вместо 290 тыс. евро в неделю португалец заработает только 400 тыс. евро за сезон.
21.09.2023 09:32
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гол вратаря «Лацио» Проведеля претендует на звание лучшего в 1-м туре Лиги чемпионов
Он стал вторым голкипером в истории ЛЧ, забившим гол не с пенальти.
21.09.2023 09:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Мы все не вечны». Полузащитник «Сочи» Юсупов - об отставке Хохлова
Команда одержала две победы в восьми матчах.
21.09.2023 09:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Титов высказался о критике Тарасовой в адрес главного тренера сборной России Карпина
Национальная команда временно отстранена от международных турниров.
21.09.2023 09:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.