Защитник «Оренбурга» Адамов рассказал, в какие клубы РПЛ его не отпустил «Зенит»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, почему был арендован «Оренбургом».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга отдал 23-летнего футболиста другой команде РПЛ до конца сезона.

«Почему я перешёл в «Оренбург», а не в «Локо», «Краснодара», «Рубин» или «Ахмат»? Изначально я сомневался из-за искусственного поля на «Газовике» и плохой погоды. От «Локомотива» и «Краснодара» действительно был интерес, но «Зенит» готов был отдать меня только в «Оренбург», — цитирует Адамова Sport24.

В текущем сезоне Арсен провёл шесть матчей, но не смог отметиться результативными действиями.