Голкипер «Лацио» Иван Проведель не планирует получать российский паспорт.

Отметим, что мать 29-летнего футболиста - русская. В сентябре прошлого года Проведель получил вызов в сборную Италии.

«Нет, Ивaн не планирует получaть российский паспорт. Что кaсается интереса со стороны сбoрной России и клубов РПЛ, то нам никто нe звонил», - приводят «РИА Новости» агент футболиста Джанни Рава.

Во вторник Проведель забил гол в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). УЕФА номинировал забитый мяч на звание лучшего в первом туре.