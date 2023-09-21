Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

Сегодня, 21 сентября, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг лучших сборных мира.
Сборная России опустилась с 38-го на 39-е место. Российскую национальную сборную обошёл Эквадор. Первую строчку по-прежнему занимает Аргентина. Отметим, что Португалия обогнала Италию и теперь занимает восьмую позицию.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 сентября 2023 года:
1. Аргентина
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия
5. Бельгия
6. Хорватия
7. Нидерланды
8. Португалия
9. Италия
10. Испания
…
38. Эквадор
39. Россия
40. Нигерия.
источник: ФИФА (FIFA)