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Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

В предыдущей версии российская команда шла на 38-й строчке.
21 сентября 2023 11:20
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 21 сентября, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг лучших сборных мира.

Сборная России опустилась с 38-го на 39-е место. Российскую национальную сборную обошёл Эквадор. Первую строчку по-прежнему занимает Аргентина. Отметим, что Португалия обогнала Италию и теперь занимает восьмую позицию.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 сентября 2023 года:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Бельгия

6. Хорватия

7. Нидерланды

8. Португалия

9. Италия

10. Испания

38. Эквадор

39. Россия

40. Нигерия.

источник: ФИФА (FIFA)
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