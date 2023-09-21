Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

Сегодня, 21 сентября, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг лучших сборных мира.

Сборная России опустилась с 38-го на 39-е место. Российскую национальную сборную обошёл Эквадор. Первую строчку по-прежнему занимает Аргентина. Отметим, что Португалия обогнала Италию и теперь занимает восьмую позицию.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 сентября 2023 года:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Бельгия

6. Хорватия

7. Нидерланды

8. Португалия

9. Италия

10. Испания

…

38. Эквадор

39. Россия

40. Нигерия.