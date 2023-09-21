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Мэтью Бут: не удивлён, что Слуцкий теперь шоумен

Футболист выступал в РПЛ с 2002 по 2008 годы.
21 сентября 2023 11:31
автор: Виталий Овсянников

Южноафриканский футболист Мэтью Бут, ранее выступавший за «Крылья Советов» на позиции защитника, прокомментировал старт медийной карьеры тренера Леонида Слуцкого.

«Не удивлён, что Слуцкий с головой ушёл в ютюб-шоу. У него всегда был такой характер, отменное чувство юмора — именно поэтому с ним было классно работать вместе. Он был молод, поэтому и атмосфера в команде была освежающей. Вообще не удивился, когда узнал, что Слуцкий ушёл из футбола в индустрию шоу и юмора», — заявил Мэтью Бут интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Леонид Слуцкий возглавлял «Крылья Советов» с 2007 по 2009 годы. Мэтью Бут выступал за самарский клуб с 2004 по 2008 годы.

источник: Чемпионат.com
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