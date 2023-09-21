«Заслуживали три очка в этой дыре». Голкипер «Копенгагена» — о ничьей с «Галатасараем»

Польский футболист Камиль Грабара, выступающий за «Копенгаген» на позиции голкипера, отреагировал на ничейный результат своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:2).

«Заслуживали все три очка в этой дыре. Но такова жизнь… Двигаемся дальше!» — написал Грабара в своих социальных сетях.

Напомним, «Копенгаген» вёл в счёте до 86-й минуты, благодаря голам Мохамеда Эльюнусси и Диогу Гонсалвеша. Турецкий клуб ушёл от поражения в конце встречи. На 86-й минуте забил французский защитник хозяев Саша Буй, а спустя ещё две минуты бразильский нападающий Тете принёс «Галатасараю» ничью.