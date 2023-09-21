Жоау Феликс: я не смог адаптироваться к идеям Симеоне и «Атлетико»

Португальский нападающий Жоау Феликс, выступающий за «Барселону» на правах аренды, заявил, что не сумел адаптироваться к идеям главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

«Таков футбол. Если что-то идёт не так, нужно менять команду. Я попробовал в «Челси», сейчас я в «Барселоне», потому что в «Атлетико» у меня не получалось играть хорошо. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера», — цитирует Феликса Mundo Deportivo.

Напомним, Жоау Феликс перешел в «Барселону» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и в нем не предусмотрена опция выкупа. Контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до 2027 года.