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Жоау Феликс: я не смог адаптироваться к идеям Симеоне и «Атлетико»

Форвард выступал за «матрасников» с 2019 года.
21 сентября 2023 12:13
автор: Виталий Овсянников

Португальский нападающий Жоау Феликс, выступающий за «Барселону» на правах аренды, заявил, что не сумел адаптироваться к идеям главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

«Таков футбол. Если что-то идёт не так, нужно менять команду. Я попробовал в «Челси», сейчас я в «Барселоне», потому что в «Атлетико» у меня не получалось играть хорошо. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера», — цитирует Феликса Mundo Deportivo.

Напомним, Жоау Феликс перешел в «Барселону» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и в нем не предусмотрена опция выкупа. Контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до 2027 года.

источник: El Mundo Deportivo
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