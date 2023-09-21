Валерий Газзаев: руководство ЦСКА должно было весомее поддержать Федотова трансферами

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на последние результаты армейского клуба.

Отметим, что красно-синие сыграли вничью уже пять матчей подряд в основное время. Три из них состоялись в рамках РПЛ и два в Кубке России.

«На мой взгляд, руководство ЦСКА должно было оказать более весомую поддержку своему главному тренеру Владимиру Федотову во время летней трансферной кампании. Последние ничейные результаты в основное время лишь подтверждают это. К сожалению, мы не увидели откровенно качественных приобретений — и это при том, что команда заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата России и стала обладателем Кубка», — цитирует Газзаева RT.