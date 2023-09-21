ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Валерий Газзаев: руководство ЦСКА должно было весомее поддержать Федотова трансферами

Мнение экс-наставника красно-синих.
21 сентября 2023 12:22
автор: Виталий Овсянников

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на последние результаты армейского клуба.

Отметим, что красно-синие сыграли вничью уже пять матчей подряд в основное время. Три из них состоялись в рамках РПЛ и два в Кубке России.

«На мой взгляд, руководство ЦСКА должно было оказать более весомую поддержку своему главному тренеру Владимиру Федотову во время летней трансферной кампании. Последние ничейные результаты в основное время лишь подтверждают это. К сожалению, мы не увидели откровенно качественных приобретений — и это при том, что команда заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата России и стала обладателем Кубка», — цитирует Газзаева RT.

источник: «RT на русском»
Жоау Феликс: я не смог адаптироваться к идеям Симеоне и «Атлетико»
Форвард выступал за «матрасников» с 2019 года.
21.09.2023 12:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Заслуживали три очка в этой дыре». Голкипер «Копенгагена» — о ничьей с «Галатасараем»
Турецкий клуб ушёл от поражения, отыгравшись со счёта 0:2.
21.09.2023 11:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мэтью Бут: не удивлён, что Слуцкий теперь шоумен
Футболист выступал в РПЛ с 2002 по 2008 годы.
21.09.2023 11:31
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА
Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА
В предыдущей версии российская команда шла на 38-й строчке.
21.09.2023 11:20
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Моуринью заявил, что его «Рома» не проиграла прошлогодний финал ЛЕ «Севилье»
Португальский специалист отказывается признавать поражение.
21.09.2023 10:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Голкипер «Лацио» Проведель не планирует получать российский паспорт
Дед футболиста дружил с Львом Яшиным.
21.09.2023 10:24
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Оренбурга» Адамов рассказал, в какие клубы РПЛ его не отпустил «Зенит»
Соглашение футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца сезона-2025/26.
21.09.2023 10:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.