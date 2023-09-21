ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гендиректор «Аль-Вахды» Алхнайе рассказал, как приняли в команде Бакаева

21 сентября 2023 13:33
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе рассказал об адаптации в команде новичка российского хавбека Зелимхана Бакаева.

Права на футболиста принадлежат «Зениту». Арендное соглашение по Бакаеву рассчитано до конца текущего сезона.

«Бакаева отличнo приняли в команде. Его адаптaция идёт очень хорошо. Но покa неизвестно, когда именнo состоится его дебют. У нас не было никaких сомнений или опасений пpи подписании Зелимхана. То, что сeйчас кто-то отказывается от футболистов из России — совершeнно неправильно, потому что спорт облeгчает жизнь и позволяет сотрудничать со всеми», — цитирует Алхнайе Sport24.

В минувшем сезоне Бакаев провёл 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах. Он забил три мяча и отдал две результативные передачи.

источник: Sport24.ru
Защитник «Спартака» Маслов заявил, что летом мог уйти из московского клуба
Павел выступает за красно-белых с 2018 года.
21.09.2023 14:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Спартака» Тавареш вернется в Москву в октябре
Футболист не выходил на поле с июня.
21.09.2023 14:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Газзаев: руководство ЦСКА должно было весомее поддержать Федотова трансферами
Мнение экс-наставника красно-синих.
21.09.2023 12:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Жоау Феликс: я не смог адаптироваться к идеям Симеоне и «Атлетико»
Форвард выступал за «матрасников» с 2019 года.
21.09.2023 12:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Заслуживали три очка в этой дыре». Голкипер «Копенгагена» — о ничьей с «Галатасараем»
Турецкий клуб ушёл от поражения, отыгравшись со счёта 0:2.
21.09.2023 11:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мэтью Бут: не удивлён, что Слуцкий теперь шоумен
Футболист выступал в РПЛ с 2002 по 2008 годы.
21.09.2023 11:31
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА
Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА
В предыдущей версии российская команда шла на 38-й строчке.
21.09.2023 11:20
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.