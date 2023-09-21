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Защитник «Спартака» Тавареш вернется в Москву в октябре

Футболист не выходил на поле с июня.
21 сентября 2023 14:18
автор: Александр Поволоцкий

В «Спартаке» рассказали о процессе восстановления от травмы защитника команды Томаша Тавареша.

Напомним, что в июне 22-летний футболист повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной Португалии. Тавареш готовился к первенству Европы.

«Тавареш успешно заканчивает первый этап восстановления. Планируем, что он вернётся в Москву в октябрьскую паузу на сборные для полноценного восстановления и подготовки к тренировочному процессу», — приводит «Спорт-Экспресс» слова руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Португальский футболист всего провёл в составе «Спартака» 18 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

источник: «Спорт-Экспресс»
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