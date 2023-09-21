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Дюков оценил перспективы Черчесова получить должность в РФС

Специалист находится без работы с июля.
21 сентября 2023 18:20
автор: Никита Плохих

Глава РФС Александр Дюков в интервью «Советскому спорту» высказался относительно возможной работы в союзе экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

Отметим, что последним местом работы 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош».

«В первую очередь, Станислав Саламович очень сильный и опытный тренер. Думаю, что без работы он надолго не останется, поэтому пока не вижу причин переживать о его трудоустройстве», — сказал Дюков.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

источник: «Советский спорт»
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