Дюков оценил перспективы Черчесова получить должность в РФС

Глава РФС Александр Дюков в интервью «Советскому спорту» высказался относительно возможной работы в союзе экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

Отметим, что последним местом работы 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош».

«В первую очередь, Станислав Саламович очень сильный и опытный тренер. Думаю, что без работы он надолго не останется, поэтому пока не вижу причин переживать о его трудоустройстве», — сказал Дюков.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.