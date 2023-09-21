Защитник «Спартака» Маслов заявил, что летом мог уйти из московского клуба

Российский футболист Павел Маслов, выступающий за «Спартак» на позиции защитника, рассказал, что в летнее трансферное окон задумывался о смене команды.

«Был ли поиск подходящих команд мной и агентами? Да, мы прорабатывали варианты. Были определённые сложности со сменой клуба в минувшее трансферное окно. В любом случае, вопросы о моём будущем лучше задать спортивному директору и моему представителю. Всё упиралось в разные детали. И речь не о зарплате. Были другие причины, по которым не сходились», — цитирует Маслова издание «Известия».

В сезоне-2023/24 защитник сыграл только один матч за красно-белых во всех турнирах. Его текущее соглашение с москвичами завершается в конце июня 2024 года.