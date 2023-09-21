Вячеслав Литвинов: египтяне не сильнее нас, но они не играют в «бей вперёд — игра придёт»

Российский футболист Вячеслав Литвинов, выступающий за «Сочи» на позиции защитника, поделился впечатлениями от дебюта в российской сборной в матче против олимпийской команды Египта.

«Атмосфера в команде хорошая, мне всё понравилось. Обидно, что проиграли, могли оба матча выигрывать, но так получилось. Уровень египтян по сравнению с РПЛ? Не скажу, что они посильнее. Они молодцы, стараются играть низом, у них нет «бей вперёд – игра придёт», — цитирует Литвинова издание Metaratings.

Напомним, в рамках тренировочного сбора российская команда провела три товарищеских встречи: две с Египтом U21 (1:1 и 1:2), а также с Катаром (1:1).