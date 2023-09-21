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Дюков — о матче с Катаром: не стоит забывать, что эта сборная была победителем Кубка Азии

Команда Валерия Карпина провела сбор в сентябре.
21 сентября 2023 18:13
автор: Никита Плохих

Президент РФС Александр Дюков в интервью «Советскому спорту» поделился впечатлением от товарищеского матча сборной России с командой Катара.

Напомним, что игра прошла 12 сентября в Дохе и завершилась вничью (1:1).

«Я считаю важным, что мы провели эти матчи. Это хорошая возможность для игроков проверить себя. Безусловно, сборную Катара недооценивают. В том числе общество. Конечно, эта сборная на чемпионате мира выступила не ярко, но нужно учитывать, что это уже другая сборная. Не та, которая играла на ЧМ. У них и тренер другой. Эта сборная сильнее. Не стоит забывать, что эта сборная была победителем Кубка Азии. Это сильно. Что касается качества игры с Катаром, мне, как и всем болельщикам, наверное, понравились первые пятнадцать минут и концовка матча. Мы вернулись свою инициативу и хорошо шли. Удалось сравнять счёт и закончить игру», — заявил Дюков.

Отметим, что в том матче в составе сборной России дебютировали пять футболистов — вратарь Илья Лантратов, защитники Сергей Волков и Дмитрий Скопинцев, а также полузащитники Артём Карпукас и Александр Юшин.

источник: «Советский спорт»
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