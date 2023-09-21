«Ювентус» заинтересован в трансфере полузащитника «Шахтёра» Судакова

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков может переехать в Италию. Интерес к нему проявляет «Ювентус».

Как сообщает Calciomercato, руководство туринского клуба заинтересовано в трансфере 21-летнего украинца и намерено выиграть конкуренцию за него у других европейских топ-клубов. «Старая синьора» намерена выкупить контракт Судакова зимой, тогда как другие заинтересованные стороны намеревались побороться за полузащитника летом 2024 года.

В прошлом сезоне Судаков провёл в составе «Шахтёра» 39 матчей во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его контракт с украинским клубом действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость € 15 млн.