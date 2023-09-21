Дюков высказался о словах главы УЕФА Чеферина про допуск России на международные турниры

Президент РФС Александр Дюков в интервью «Советскому спорту» рассказал о своей реакции на интервью главы УЕФА Александера Чеферина.

Руководитель европейского футбола заявил, что вернёт Россию на международные турниры лишь после завершения спецоперации.

«Я никогда не комментирую слова, которые приведены каким-то изданием, которое мне незнакомо. Вы слышали раньше об этом? Я нет. Есть видеозапись интервью, но что касается этого, я её не видел. В нашем общении с УЕФА мы руководствуемся нашей прямой коммуникацией. Если у нас есть какая-то позиция или информация, которую мы хотим донести до УЕФА, то мы делаем это напрямую, без посредников, без средств массовой информации. Наши отношения доверительные и прямые. Поэтому если УЕФА есть что нам сказать и донести какую-то информацию, они действуют так же напрямую без посредников и СМИ», — сказал Дюков.

В декабре прошлого года исполком РФС объявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая занимается разработкой дорожной карты для возвращения российских команд к международным турнирам. Этому предшествовали переговоры о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.