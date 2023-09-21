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«Такая возможность есть». Дюков — о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Ранее сборная Россия отказалась от участия в Кубке Центральной Азии.
21 сентября 2023 18:00
автор: Никита Плохих

Президент РФС Александр Дюков в интервью «Советскому спорту» высказался о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Ранее в организации приступили разработкой дорожной карты для возвращения российских команд к международным турнирам.

«Что касается возможности перехода в азиатскую конфедерацию, действительно, такая возможность есть. Мы держим её в уме, исходя из того, что нам важно через какое-то время начнутся официальные матчи. Это нужно как клубам, так и сборной. На данный момент мы ведём переговоры с УЕФА, в том числе и о смене конфедерации и переходе в азиатскую конфедерацию. Безусловно, такая возможность на данный момент теоретическая. Но мы её учитываем», — сказал Дюков.

Сборная России и клубы отстранены от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: «Советский спорт»
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